人形機械人擬年底產 優必選股價反跌逾4%

關注工業用途 冀籌資提升能力

譚旻表示，雖然該公司最終目標是「將人形機械人帶入每個家庭」，但工業機械人是該公司目前的主要關注點；與家庭相比，工廠為人形機械人提供更簡單、更穩定的操作及訓練環境，因它們目前仍不夠聰明，無法為人類在家中服務。