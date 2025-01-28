人形機械人擬年底產 優必選股價反跌逾4%
總部位於深圳的優必選(09880)據報計劃最快在今年底量產其人形機械人。該股昨日收報71元，跌4.51%，成交額11.81億元。
該公司首席品牌官譚旻接受媒體訪問時表示，今年將向客戶及合作夥伴交付約500至1,000個Walker S系列工業人形機械人，其中包括汽車製造商、蘋果公司（Apple Inc.）供應商富士康及物流公司順豐控股(06936)。
關注工業用途 冀籌資提升能力
譚旻表示，雖然該公司最終目標是「將人形機械人帶入每個家庭」，但工業機械人是該公司目前的主要關注點；與家庭相比，工廠為人形機械人提供更簡單、更穩定的操作及訓練環境，因它們目前仍不夠聰明，無法為人類在家中服務。
他又認為，工廠需人形機械人協助解決人力短缺的挑戰。該公司擬今年交付的人形機械人當中，有超過60%是即將於第二季推出的Walker S2，而Walker S3的更新型號將在今年稍後推出，目前公司將重點放在人工智能（AI）上而非盈利，希望能尋找所有解決方案來籌集資金投資於提升人形機械人的能力。
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