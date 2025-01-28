渣打估亞洲將貢獻全球GDP一半增長

上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，渣打銀行匯聚商界領袖和政策制訂者，共同探討亞洲在持續變化的世界秩序中角色，以及如何把握亞洲區的機遇以確保可持續的長期增長。渣打國際業務總裁洪丕正表示，國際間的結構性轉型正為亞洲帶來重大機遇。

洪丕正指，亞洲正冒起成為世界經濟活動的中心，預計未來10年將貢獻全球生產總值（GDP）的一半增長。全球供應鏈轉移、財富創造、數碼經濟崛起及可持續發展等的結構性機遇，將繼續推動亞洲區的變革。

料提高財管業務需求 年會提到，亞洲正處於國際貿易、投資和資本流重大調整的核心位置，地緣政治和地緣經濟持續改變全球貿易的格局。企業正在建立新的商品和服務供應鏈，推動新興地區和貿易走廊，例如「南──南走廊」、亞洲區內走廊和東盟區內走廊等的增長和發展。同時，亞洲區的財富創造速度預計將跑贏其他地區，隨着區內的富裕和中產階層快速增長，日益追求跨境配置以平衡風險，將會帶動亞洲財富管理中心的資產類別轉移，並增加對財富管理諮詢的需求。

他續說，在充滿不確定性和波動的時期，互聯互通的重要性更為突出。像渣打銀行這類國際機構可以擔當重要角色，協助應對亞洲以至其他地區目前正面臨的一些重大挑戰，例如推動資本支持可持續發展、幫助促進公平的能源轉型，以及透過創新去提升金融的普及性和參與度。以合理和務實的政策方式促進合作，是確保持續互聯互通的關鍵所在。