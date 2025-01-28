比特幣曾插穿10萬關 虛幣市場31萬人爆倉

「加密貨幣一哥」比特幣（Bitcoin）昨日跳水，插穿保持了兩星期的10萬美元關口，曾低見每枚97,832美元，跌幅逾5%。「二哥」以太幣每枚曾低見3,020美元，挫逾8%；Solana曾插逾13%，狗狗幣也跌逾12%。跌勢之急，連CoinGlass數據也顯示，昨日加密幣市場24小時內約逾31萬人爆倉（被迫平倉），涉資約8.61億美元（約67億港元）。

分析普遍相信，是次跌浪是因為暫時對加密幣的利好消息已盡出，投資者趁高位回吐。BitMEX聯合創始人Arthur Hayes更預測，比特幣短期或下試每枚7萬至7.5萬美元區間，並或觸發小型金融危機。但今年底前他仍看比特幣會飆升至25萬美元，主因全球央行會重啟量化寬鬆。

俄油收入受美制裁仍升 大宗商品方面，美國前總統拜登本月較早時曾對俄羅斯石油產業祭出了迄今為止最大力度的制裁，然而，兩周過去，美資投資銀行高盛發表報告指出，俄國石油收入在新制裁後仍小幅上升，原因之一是運價上漲，吸引了未受制裁的運油船加入運俄油，填補了受新近被列入黑名單船公司空缺。

海運無阻，管道運輸石油生意亦見暢順。高盛指出，俄羅斯東西伯利亞至太平洋輸油管（ESPO）油價，相較國際油價有很深的折讓，使到對價格敏感的交易商及煉油公司持續地購買。七大工業國集團（G7）曾於2022年12月制訂，俄羅斯油價不能超過60美元一桶。

金價有力挑戰2800美元 有份制裁俄國的日本，在俄烏戰事以來已加大自美國、澳洲等盟國進口天然氣。日本首相助理長島昭久近日在訪問中，表達了對擴大從美國進口液化天然氣（LNG）的積極態度，指「從盟友那裏進口非常安全，可以實現穩定供應。」國際油價近日反覆，昨日曾跌約0.3%，紐約期油和布蘭特期油曾報每桶74.37美元和76.58美元。

另一大宗商品黃金在截至上周五已連升4周，曾高見每安士2,786.04美元，逼近去年10月底的歷史高位2,790.1美元，主因美國新上任總統特朗普出口術迫令聯儲局減息，美元下挫刺激金價上升。惟現貨金昨日從高位回落，曾挫近9美元或0.4%至每安士2,762.27美元。不過，由於整體市場波動，有避險需求，有分析指，金價短期技術上有力挑戰每安士2,800美元關口，一旦突破，後市可看高一線。