印度媒體指控OpenAI侵權

人工智能（AI）大行其道，數據內容是發展成功的關鍵，引發有關資料版權合規和合理使用等方面的質疑。印度法庭文件顯示，包括阿達尼（Gautam Adani）旗下NDTV和安巴尼（Mukesh Ambani）旗下Network18在內的20多家印度媒體集團表示，AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI未經許可，「故意抓取（scrape）和改編受版權保護的內容」。

擔心網站內容被抓取 有關媒體向新德里法院表示，希望加入針對OpenAI的持續訴訟，因為擔心旗下新聞網站被抓取，以讓OpenAI用戶儲存及複製他們的作品，做法破壞其業務的盈利能力，並允許OpenAI從內容創作者的付出中獲利，轉移廣告收入並削弱傳統新聞業的作用，打擊印度的媒體格局。

印度擁有逾14億人口，媒體產業蓬勃發展，這場衝突反映市場關注科技巨頭對公共論述及壟斷經濟利益方面權力不受約束感到擔憂。若印度法院站在原告的一邊，意味未來OpenAI等AI企業可能會在取得和使用版權內容方面面臨更嚴格的監管；如若獲放行，則可能會重新定義數碼時代的「合理使用」，甚至可能重塑版權規範。