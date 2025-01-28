DeepSeek推冧AI晶片股

國產App在美下載量登頂 首超ChatGPT 中國初創企業幻方量化開發的人工智能（AI）助手DeepSeek（深度探索）號稱以更少的成本，實現與西方AI招牌企業OpenAI有過之而無不及的性能。既然「蔗渣價錢」也能做出「燒鵝味道」，一直以來科企要大撒幣投資AI算力的邏輯頓時受到動搖，一眾熱門AI概念股周一慘遭洗倉，可見美國以AI抽盡全球資金的神話，正被最大對手中國戳破！

扭轉這場中美科技兼金融戰天秤的消息，乃本月較早前才推出的DeepSeek，於美國榮膺蘋果公司（Apple Inc.）平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI出盡風頭的ChatGPT。

低成本訓練AI模型惹疑 DeepSeek按理不能使用美國最尖端的圖像處理器（GPU）晶片來訓練AI模型，但該企上月稱，其最新的V3模型只是用英偉達（Nvidia）「閹割版」GPU「H800」訓練而成，開支不用600萬美元。

業界不太相信，如美國AI初創企業Scale AI創始人、父母均為中國移民的Alexandr Wang公開質疑「中國（AI）實驗室擁有的『H100』GPU晶片比外界所知的多……據我了解DeepSeek超過5萬塊，他們分明不能告訴你……早晚都會受制於出口管制」。

內媒2023年11月亦曾報道，全國坐擁一萬塊或以上「A100」GPU的企業「一隻手數得晒」，幻方量化是其一。H100和A100均在美國出口管制範圍。

不過，DeepSeek橫空出世震驚全球，其成功代表英偉達晶片的需求未必如外界想像般龐大，據報Meta已成立緊急研究小組去了解他們如何降低訓練和運作大模型的成本，甚至以此改造自己的大模型。

華爾街大行緊急分析這場突如其來的風暴。高盛相信，這是由於中國企業晶片供應被「卡脖子」，遂懂得資源高效的訓練方法。花旗則相信，領先的AI公司不會放棄更先進的GPU，況且還有美國政府的「星門計劃」，維持英偉達的「買入」評級。

中美AI競賽儼然已升級為資本戰，難怪Alexandr Wang上周向美國總統特朗普發公開信，力陳「美國必須在AI戰取勝」，指「中國政府在AI的投資比美國政府多10倍」，不像美國忽略運算和數據上的投資。他也呼籲華府調查DeepSeek持有「違禁品晶片」的情況。

券商點評DeepSeek異軍突起