A股3大指數龍年報喜 深創板飆19%

內地A股率先收爐，但在農曆龍年最後一個交易日下滑，3大指數均以全日低位收市。不過，總結龍年，表現「龍馬精神」，滬綜指累計升13.42%，深成指揚15.14%，創業板指數抽高19.51%，齊齊扭轉牛、虎、兔年過去3年的頹勢。

滬綜指昨日先升後跌，最多升21點，其後乏力回軟，收市報3,250點，跌兩點；深成指一度揚36點，惟受沽壓影響，及後走低，尾段跌勢加劇，全日挫136點，收報10,156點；創業板指數報2,063點，挫58點。滬深兩市成交合計縮減至1.11萬億元（人民幣‧下同）。內地金融市場今日起至2月4日休市，2月5日復市。

人行單日逆回購放水1750億 為維護春節前流動性充裕，中國人民銀行昨日以固定利率、數量招標方式開展2,980億元14天期逆回購操作，利率仍為1.65厘。單日淨投放1,750億元，本周淨投放3,260億元。

人行指，2024年債券市場共發行79.3萬億元債券，按年增長11.7%。其中，銀行間債券市場發行債券70.4萬億元；交易所市場發行債券8.9萬億元。單計國債，發行金額達12.4萬億元。截至2024年底，境外機構在中國債券市場的託管餘額為4.2萬億元，佔中國債券市場託管餘額約2.4%。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為4.16萬億元。

至於人民幣方面，在岸人民幣假期前收市下跌，報7.265兌每美元，較上一日收市跌238點子。中間價則輕微上升至7.1698，與市場預測偏離收窄至不足600點子。交易員指，春節假期前最後一個交易日，交投顯著減少至170億美元，市場關注美國對華加徵關稅的發展。