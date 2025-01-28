萬科主席總裁辭任 預警去年蝕450億

深圳國資委：夠資金施援 同日，萬科將深圳紅樹灣地產項目，賣給持有萬科27.18%股權的大股東深圳市地鐵集團，構成了關連交易。內媒引述深圳市國資委官員強調，深圳市屬國資國企資產逾5萬億元，全年營收逾萬億元，有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。

昨日宣布辭任的尚有朱旭，辭去萬科董事會秘書、公司秘書、授權代表等職務，但仍留在公司工作，聯絡長租公寓事業部。上述空缺的填補，由辛傑獲董事會選為主席，郁亮、李鋒、華翠和李剛獲聘任為執行副總裁；田鈞則獲聘任為董事會秘書。今年將踏入59歲的辛傑，是深鐵集團的黨委書記兼董事長。

兩項目售深鐵 利潤6億 公司又指，為提前回籠項目資金、優化現金流等，以代價12.92億元向深鐵集團轉讓紅樹灣項目49%投資收益權，以及其他附屬權益的未來收益權；又以約5,824.72萬元，將項目的管理經營公司深鐵萬科投資發展的49%股權售予深鐵。雙方將就項目及相關公司所產生的債權債務關係進行梳理。萬科則預計可從中獲約6億元利潤。紅樹灣項目總可售面積45.8萬方米，包括商業、酒店、超甲辦公樓等。

至於去年轉虧，歸因於去年內所結算的開發業務利潤大部分來自獲取成本較高的項目，出現開發項目結算規模和毛利率顯著下降的情況，以及新增計提信用減值和存貨跌價準備、部分非主業財務投資錄虧損等因素所影響。

萬科就上年度業績錄得虧損致歉，表示將全力以赴推動經營改善，在制訂業務重整和風險化解的一籃子方案，已取得積極進展，全年交付逾18萬套房，開發業務實現銷售金額2,460.2億元，大宗交易實現簽約259億元，並大力開展存量盤活工作，通過盤活回收現金超過100億元。展望未來，公司認為行業已渡過最困難時期，對市場止跌回穩有信心。