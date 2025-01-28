內地上月逾半行業盈利挫 價格戰累造車少賺13%

上月內地規模以上工業企業利潤改善，可是運用國家統計局提供的數據檔案作簡單測算，41個行業有一半盈利倒退，整體盈利金額的增長大多數來自油氣開採和電力與熱力生產，且油氣開採並非賺錢，而是虧損收窄逾97%。「打趴」老牌工業國家的內地汽車製造業，上月利潤按年跌幅更擴至13.5%，跟同月汽車製造出廠價格指數（PPI）按年跌幅擴大0.7個百分點至3.8%脗合，全年埋單則少賺8%。

如是者，內地汽車製造業的利潤率去年由約4.9%倒退至約4.3%。雖然41個行業中，亦有過半利潤率倒退，汽車製造之利潤率也不是跌得最慘的行業，但考慮到其利潤規模位居前列，影響可謂不小。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，汽車行業的利潤在眾多工業中偏低，必須加強成本控制。然而，「內捲」才是要害，上汽集團上周五發盈警時表明，原因是燃油車市場下滑且「價格戰持續升級」。

親特朗普的Tesla行政總裁馬斯克因為政治意識形態與歐盟積下不少「牙齒印」，但行業調查顯示，歐盟2023年從中國進口的電動車有多達28%來自該公司的上海工廠，單從企業利益出發也要抗擊歐盟委員會。