華製造業收縮 經濟堪憂

今月新出口訂單近一年低 服務業PMI同遜預期 內地踏入農曆新年長假的前夕，官方公布的今年1月份製造業及非製造業採購經理指數（PMI）均意外遜市場預期，雙雙回落至49.1及50.2。分析認為，國家統計局解釋受內地企業員工趁8日新春假期集中返鄉等季節因素影響，屬合情合理，惟經濟前景難擺脫美國對華關稅行動的高度不確定性。

國家統計局公布，本月製造業PMI下滑至49.1，時隔3個月重返盛衰分界線50之下的收縮區間，觸及去年8月的低位；非製造業PMI亦按月回落兩個百分點至50.2，導致綜合PMI產出指數為50.1，降至5個月新低。該局服務業調查中心高級統計師趙慶河強調，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數，分別錄55.3和56.7的較高景氣區間，表明多數企業對節後市場發展信心較強。

逾60%公司需求不足 不過，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析指，1月PMI指數出現回落，顯示經濟回升態勢尚不穩定。在構成製造業PMI的分項指數中，新訂單指數降1.8個百分點至49.2，新出口訂單指數亦挫1.9個百分點，錄46.4的11個月低位。他續指，反映需求不足的企業佔比超過60%，顯示需求不足問題仍突出；生產、採購量、進口分項指數皆下滑，可見經營活動波動較大。

日資券商野村亦提到內外需求疲弱的問題，同時，無論是大型，還是中、小型企業的PMI均見下挫，糾正亂罰款、治理地方政府均屬改善商業環境、恢復商業信心的關鍵。大華銀行就提醒，建築業商務活動指數已由上月的53.2急跌至本月的49.3，甚至差過去年11月罕見陷入收縮區間的49.7水平，尤其是建築業新訂單指數只有44.7，按月大跌6.7個百分點，足見建築業淡季放緩程度比以往嚴重。

大企工業利潤連跌3年 雖然去年12月規模以上工業企業利潤總額按年轉升11%，錄7,635.7億元（人民幣‧下同），但按月仍挫約4.48%，全年利潤規模亦減少3.3%至7.43萬億元，連跌3年。國統局工業司統計師于衞寧卻指，一籃子增量政策及時出台後，第四季工業企業利潤穩步恢復，降幅較第三季大幅收窄12.7個百分點。營業收入方面，單計12月更增4.2%，較11月加快3.7個百分點，全年亦增2.1%。

廣州去年GDP增長不達標 位列一線城市的廣州昨公布，去年面臨着新舊動能轉換陣痛凸顯、有效需求釋放不足、市場預期趨向疲弱等多重挑戰，地區生產總值（GDP）僅錄3.1萬億元，按年增2.1%，不但遠低於去年訂下至少增長5%的目標，更不及內地整體以至其餘3大一線城市的增速水平。除了社會消費零售總額微升0.03%、固定資產投資略升0.2%之外，表現較「吸睛」的已是外貿進出口增長3%，工業增加值及房地產開發投資分別下跌3%及7.4%。

中國官方製造業PMI近年走勢