納指早段瀉720 資金湧債市避險

美股上周在特朗普就任總統後再創新高，標指曾升至6,128點，各大行紛紛唱好，為「特朗普概念」引發升市護航。諷刺是，當市場一面倒地看好之際，美國晶片股卻因人工智能（AI）技術的最新消息而大跌，更拖累納指於周一早段曾瀉720點或3.6%，報19,234點；道指曾跌397點，報44,026點；標指跌138點，報5,962點。

10年期債息降至4.5厘 包括高盛在內的大行，都將先前美股升勢歸因「動物精神」回歸，即市場看好特朗普治下的美國資本市場表現，多數投資者的決策受到情緒、直覺和心理因素驅動，相對少了理性的思考。

如今股市卻突然在高位崩跌，而且跌勢由此前熱炒的半導體股所領導，導致避險情緒明顯升溫，資金亦轉投債市。美國10年期國債孳息率一度回落至4.501厘，美匯指數短暫跌穿107關口。

追蹤利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注今年底前累計減息最少0.5厘的機率已達到70%。話雖如此，聯儲局本周仍有大機率按兵不動，繼續暫停減息步伐。

AT&T上季純利飆86% 安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger認為，未來數月，聯儲局政策立場仍將保持謹慎。市場共識已轉向認為當局立場不會如以往般偏向「鴿派」，上半年也許只會減息一次。考慮到美國經濟的增長和通脹預期，他認為市場共識在目前來看是合理的。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑亦表示，在通脹依然堅挺，且勞動市場保持穩定的情況下，預計當局未來幾次會議不太可能調整利率。過去數周，圍繞特朗普政策對物價影響的討論愈演愈烈。在其他條件相同的情況下，預期關稅及移民政策將對經濟增長造成下行壓力，並促使通脹上揚。

電訊業巨頭美國電話電報（AT&T）公布，截至去年底止一季經營收入為322.98億美元，按年升0.86%；純利按年飆86.47%至40.8億美元，主要來自關聯公司的權益收入增加；經調整每股盈利為0.54美元，與去年相同。另金融公司SoFi上季收入按年升19.29%至7.34億美元；經調整純利按年升1.47倍至6,103萬美元。該公司指引今年收入介乎32億至32.75億美元，相當於按年增長23至26%。