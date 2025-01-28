內銀股舞 建行上望7.4元

投行瑞銀最新發表研究報告，維持建設銀行「買入」評級，目標價由6.5元上調至7.4元，指其每股盈利穩定及股息率高於同業，同時該股的股息率為6.8%，在4大內銀中仍具吸引力。

中行盈測遭下調 瑞銀又預期，建行今年新增貸款量將與去年基本持平，主要集中在綠色金融、高科技及基礎設施等企業領域，同時在低收益的宏觀環境下，淨息差仍會收窄，但收窄幅度按年減少至10點子；而2024至2025年信貸成本仍將保持在相對低位，料為48至49點子，以支持其盈利增長。

此外，該行也對中國銀行作出評價，指在一眾國有銀行中，中行的海外資產佔比最高，或推動其潛在的重新評級，同時中行的離岸業務可在息率較高之下，為集團的收入和淨利潤帶來正面貢獻，令其淨息差好過同業，而約6.4%股息率也具吸引力。

目標價方面，瑞銀將中行目標價由4.2元上調至4.7元，重申「買入」評級，惟下調其2024至2028年的每股盈測介乎零至3%。

另一邊廂，瑞銀最新也將工行A股的評級由「中性」上調至「買入」，認為該股今年的收入增長應較去年改善，新增貸款規模平穩向上，而且股息收益率在不確定因素充斥之下，顯得頗具吸引力。

展望今年，瑞銀預計工行的淨息差於首季承受最大壓力，但由於存款成本透過重新定價逐步下降，故對下半年的淨息差仍然看法樂觀。