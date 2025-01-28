恒指續揚曾創今年高 北水增倉90億
港股昨連升第二個交易日，即市曾創今年來高位，恒生指數收市升131點，惟農曆新年長假臨近，全日波幅僅178點，成交較上一個交易日縮減7.8%至1,473.95億元。不過，南下「北水」掃貨，轉淨流入90.76億元，似乎趕及收爐前增倉，博新春假期後復市紅盤高開。
恒指昨高開51點，報20,118點，已見全日低位，其後愈升愈有，最多揚230點，高見20,296點，尾市升幅收窄，最終收市報20,197點。國企指數升70點或0.97%，報7,382點；科技指數升29點或0.64%，報4,687點。
金山雲炒高11% 晶門插一成
藍籌收租股恒隆地產(00101)業績放榜後被多間大行削減目標價，惟昨日仍升4.37%，是表現最佳藍籌。其中，高盛降低其目標價6.86%，至9.5元，評級維持「買入」，同時下調對其2025至2027財年每股盈利預測4至11%。滙豐研究則直言，恒隆地產業績表現疲弱，目標價降至9.5元。
瑞銀將恒隆地產目標價，由7元降至6.1元，同時下調集團2025至2027財年的盈測10至25%，以反映預期內地發展項目的價格和銷售下滑，以及人民幣貶值。
華公募基金港股持倉逾5載高
中金表示，雖然去年第四季市場衝高，但海外主動資金流出更多，內地公募基金則主動增持港股，持有港股市值4,928億元人民幣，按季增加8.1%，而公募基金的港股持倉佔其股票投資市值比例已升至30.5%，創2019年以來新高，按季增加4個百分點。
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