港上月出口漲5.2％ 進口轉跌1.1％

中美貿易戰暫且未有大動干戈，本港外貿則率先於去年底「攞尾彩」，12月整體出口貨值按年上升5.2%，至4,066.74億元，是連升10個月兼且好過預期。雖然如此，同月進口貨值卻轉跌1.1%，至4,411.7億元，遜於預期，是去年2月之後再錄得跌幅。

全年進出口均錄升幅 全年計，商品整體出口貨值按年上升8.7%，商品進口貨值則升6%，同樣結束連跌兩年情況，全年有形貿易逆差為3,797.31億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

聚焦上月本港外貿表現，輸往亞洲的整體出口貨值按年計上升9.6%，其中越南、菲律賓和內地分別升49%、33.8%和14.9%；惟輸往印度和泰國的整體出口貨值錄得跌幅，各跌33.2%和16.3%。

至於期內錄得升幅的部分主要貨品類別，包括「辦公室機器和自動資料處理儀器」，上升52.1%；另「電動機械、儀器和用具及零件」也升8.3%。反之，「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口貨值跌8.4%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值均錄得跌幅，其中越南、南韓和內地各跌21.7%、5%和3.1%；但來自馬來西亞和新加坡的進口貨值升53.7%和12.1%。

去年輸印度貨值挫18% 全年計，去年輸往越南、泰國、內地和美國的整體出口貨值均錄得升幅，各升29.1%、18.8%、15.6%和8.5%，惟輸往印度的整體出口貨值按年跌18%。

另外，去年進口自南韓、越南、新加坡、馬來西亞和內地的貨值錄得28.4%、22.7%、18.2%、10.8%和6%的升幅，來自菲律賓則跌5.9%。

港府發言人表示，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑本港出口表現，但隨着中央推出多項提振內地經濟措施，應能提供支持，會密切留意情況。