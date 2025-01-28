外匯基金去年賺2190億

金管：調資填財赤要警惕 確保維穩貨幣金融能力 港府財政赤字高企，作為庫房其中一個主要收入來源的外匯基金表現則維持強勁。香港金融管理局公布，去年外匯基金投資收益按年下跌3.09%，但仍有2,190億元，連續兩年高於2,000億元，並再向庫房輸送近300億元。總裁余偉文表示，主因受惠去年環球金融市場表現大致良好，主要央行陸續減息，但強調大環境風高浪急，以外匯基金為港府「填氹」須格外審慎。

余偉文坦言，全球金融市場不明朗因素依然存在，若主要經濟體之間出現貿易磨擦，或地緣政治局勢升溫，可能為金融市場帶來波動。金管局會繼續「保本先行、長期增值」原則，適當作出防禦性部署，並維持高流動性、持續多元化投資，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

債券收益1356億最多 儘管債券組合去年收益減少6.28%至1,356億元，但繼續是外匯基金的最大收益來源，主要受惠債券收益率高企，令基金持有的債券獲取可觀的利息收入；股票組合獲利905億元，港股賺218億元，其他股票則賺687億元。然而，由於美元兌主要貨幣偏強，非港元資產錄得356億元的外匯估值下調。

上季匯兌虧損274億 2024年外匯基金的投資回報率為5.3%，其中「投資組合」回報率為7.2%，而「支持組合」（維持聯繫匯率制度的部分）為4.1%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2024年9月底的年率化內部回報率為11.5%。截至去年底，外匯基金總資產達40,824億元，按年增659億元；累計盈餘為7,316億元。

然而，單看第四季，外匯基金錄投資虧損201億元，為去年唯一見紅的季度，原因是港股及外匯分別蝕67億元及274億元，且債券及其他股票的收益分別按季縮至113億元及27億元。余解釋，期內市場開始注視美國新政府的財政政策，使美債價格受壓，同時美元因應息口走勢及美國經濟而走強。

儘管如此，外匯基金去年仍以3.7%的息率向財政儲備存款、政府基金及法定組織存款發放132億元及157億元。余偉文指，現時外匯基金與港府以「過去6年平均投資回報」分享收益，並設有保底安排，確保港府不會「零收入」。以2022年為例，即使外匯基金投資虧損逾2,000億元，但仍能與政府分帳高達500億元，認為安排使政府有可預測性及較穩定的財政收入。

余偉文：外部環境未明 就有意見認為，可動用外匯基金填補部分赤字，他提到，根據外匯基金條例，財政司司長可在諮詢外匯基金諮詢委員會，經行政長官會同行政會議同意，將外匯基金包括累計盈餘當中的款項，作出一次性調配，惟考慮調配時，要確保不影響香港或外匯基金在防禦或保護貨幣金融穩定時的能力。

余偉文強調，目前外部環境非常不明朗且動盪的時期，未知將來會遇到甚麼衝擊，因此「須確保有足夠子彈保衞港元穩定」。至於動用條例與否，則要思索在如此複雜環境下，動用外匯基金會否令市場擔心削弱其保障本港金融穩定能力、削弱市場對它有足夠子彈保衞貨幣穩定的信心，要避免引起市場不理想的反彈。

外匯基金去年表現 外匯基金近季投資盈虧