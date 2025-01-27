股市估市：港股新春前仍受制20400

港股連續兩周做好，恒生指數連續兩星期升逾2%，惟暫仍未能擺脫上落市格局。內地公募基金及保險資金入市，對港股之影響主要在心理層面，短線實際作用相當有限，農曆新年前恒指料仍受困於20,400點位置。還幸指數向下催化劑亦不多，資金未有太強烈沽貨誘因，19,500點的平均線具一定支持。

相較環球汽車股及手機股而言，股份估值已甚高，但有資金推動下，短線應仍可反覆向上。走勢上，小米股價上周五突破了1月6日的高位，創上市新高，下一站可上望43元，下方支持位為20天線34.5元。