股市估市：港股新春前仍受制20400
港股連續兩周做好，恒生指數連續兩星期升逾2%，惟暫仍未能擺脫上落市格局。內地公募基金及保險資金入市，對港股之影響主要在心理層面，短線實際作用相當有限，農曆新年前恒指料仍受困於20,400點位置。還幸指數向下催化劑亦不多，資金未有太強烈沽貨誘因，19,500點的平均線具一定支持。
小米具兩催化劑 睇43元
內地補貼買手機的政策上周落地，單價不超過6,000元人民幣的手機最多補貼500元人民幣，主打高性價比的小米集團(01810)可望進一步受惠。再者，據Counterpoint數據，蘋果公司（Apple Inc.）去年第四季在中國的iPhone銷量跌18.2%，此消彼長下，料購買力不少將持續流向國產機。此外，小米的汽車業務亦報捷，SU7上月交付量已超過Tesla Model 3。
相較環球汽車股及手機股而言，股份估值已甚高，但有資金推動下，短線應仍可反覆向上。走勢上，小米股價上周五突破了1月6日的高位，創上市新高，下一站可上望43元，下方支持位為20天線34.5元。
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