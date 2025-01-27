專家樓評：新樓入伙申高成數按揭有法

踏入2025年，早年推售的新盤樓花開始陸續落成入伙，當時採用建築期付款的買家們亦要開始準備上會事宜，這批買家一般會傾向借較高成數按揭貸款，然而銀行提供物業的按揭成數最高只有七成，那麼現時有甚麼方法可以幫助他們承做更高成數按揭？

最普遍的做法是透過按揭證券公司提供的按揭保險計劃，申請七成以上的按揭。物業估價1,000萬元或以下最高可借九成；1,000萬元以上至1,125萬元以下可借八至九成（貸款額上限900萬元）；1,125萬元或以上至1,500萬元可借八成；1,500萬元以上至1,715萬元可借七至八成（貸款額上限1,200萬元）。買家要留意，透過此計劃申請高成數按揭，需要支付一筆保費，保費視乎按揭成數及年期而定，並可分攤入每月供款中。

按保以外 3000萬內可借九成 此外，去年金管局放寬樓花物業最高按揭貸款的監管要求，2021年1月1日至2023年12月31日簽訂臨時買賣合約並且以建築期付款的自用樓花住宅物業，銀行可向買家提供最高八成的按揭貸款，申請人毋須額外繳付保費，而供款與入息比率上限亦由一般最高五成增加至最高六成，即申請人可更易通過銀行入息審查。但要注意去年購買樓花的買家不涵蓋在上述日期內，因此不能使用此方法上會。

若閣下所購入中高價物業，想申請高達九成按揭亦有辦法，市面上有提供按揭保險以外的另類高成數按揭計劃，3,000萬元或以下物業均可承做最高九成按揭，審批條件與一般銀行按揭計劃類同，買家需要提交相關入息證明文件並通過入息審查。但要留意，透過此計劃申請高成數按揭，需要額外支付一筆參與費，與按揭保險保費一樣可分攤入每月供款中。

以上幾種高成數按揭申請的審批準則不一，建議即將上會的買家透過大型按揭轉介公司，協助配對至最合適的銀行或其他金融機構。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明