七成藍籌盤周末無單開

農曆新年前夕二手市場交投緩慢，10大屋苑於過去周六、日共錄6宗買賣，按周減少一宗，期內多達7個屋苑交投「捧蛋」。錄得成交的荔枝角美孚新邨及沙田第一城，相繼出現蝕讓個案。

中原指出，該批屋苑過去兩日買賣按周減少約14.3%，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園，期內均未聞任何轉售個案。

美孚新邨輸110萬 期內以鴨脷洲海怡半島買賣最活躍，兩日錄4宗成交最多。至於美孚新邨及沙田第一城，於上周六、日各錄一宗買賣，該行馮健平表示，美孚新邨4期百老匯街89號中層C室三房戶，實用面積約767方呎，以700萬元獲承接，呎價約9,126元。原業主持貨7年多帳面損失約110萬元，跌幅約13.6%。

中原伍錦基表示，沙田第一城38座高層H室兩房戶，實用面積約304方呎，成交價400萬元，呎價約13,158元。原業主同於7年多前入市，現沽貨帳面蝕約59萬元或約12.9%。

此外，半新盤再添損手個案，美聯羅航星表示，大圍柏傲莊II第6B座高層F室兩房戶，減價約60萬元，以約930萬元售出，呎價約20,043元。原業主於2020年11月一手買入，現帳面損失約106.5萬元，貶值約10.3%。