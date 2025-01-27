新盤兩日交投跌九成
新盤市場已屆「收爐」階段，市場過去周六、日只有約22宗一手成交，按周急挫逾九成，為近半年同期最少。
滙都II連沽兩伙
由於對上一周有大型銷售活動，以致周末兩日一手買賣由約236伙，大減超過210伙。其中，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II於周六再沽兩伙，項目5座2樓B05室三房戶，實用面積約490方呎，以539.59萬元沽，呎價約11,012元。另一伙為6座2樓A09室兩房戶，售447.16萬元，呎價約9,937元。
宏安地產(01243)的北角炮台山101 KINGS ROAD沽30樓L室，兩房梗廚設計，成交價1,187.3萬元，呎價約27,357元。
啟德跑道區再有大手成交，華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的澐璟，周末錄「一客兩食」，涉額逾1.68億元，兩伙均為四房雙套連私人電梯大堂戶型。
代理推天瀧優惠
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商的同區天瀧，於農曆新年檔期夥代理推優惠，經由中原及利嘉閣入市可獲贈5天4夜雙人酒店住宿套票，名額6個，總值約30萬元。
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