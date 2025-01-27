交齊資料助縮短審批時間

審批時間長短視乎遞交資料的齊全度、同期的按揭貸款申請宗數多寡而定。如果申請人經按揭保險申請高成數按揭，或是非固定月入的自僱人士，審批時間或會更長。

申請不宜多過4間銀行 此外，買家不要只向一間銀行提出申請，為免不測招致損失，最好向兩至4間銀行申請按揭貸款。但也不要以為向愈多銀行提出申請愈好，因為銀行接到買家按揭申請時，基本上會查閱申請人的信貸報告，而每間銀行查閱後，信貸報告都會留下紀錄。假若銀行發現申請人同時向多家間銀行提出申請，雖然不會影響信貸評級，卻會影響銀行對申請人的觀感，令到銀行懷疑申請人是否非常擔心沒有銀行願意批出貸款，是否有未能顯示在帳戶中的財務信貸問題等。

銀行收到按揭貸款申請文件後，會對物業估價，可能向信貸機構索取並查閱申請人的信貸報告，再根據物業種類、估值及樓齡，申請人的職業、收入來源及還款能力等，批出按揭利率、貸款額及供樓年期。

一般需時兩周至一個月 銀行審批按揭，一般需時兩周至一個月。值得留意的是，去年市場曾流傳銀行審批住宅按揭的時間大幅延長，令買家錯失時間預算而損手，最終逼金融管理局出手，聯同3大發鈔銀行作出承諾，若客戶交齊所需文件，將致力於兩周內告知按揭審批結果。話雖如此，不過都在此建議，買家與賣家協商成交期時，最好預留兩至3個月時間，以便在成交期前完成資金配置及按揭申請。

買家按揭申請獲批後，將收到銀行的按揭貸款條件確認信。向多間銀行提出按揭貸款申請的人士，可比較各銀行的條款詳情而挑選最適合計劃，並聯絡該銀行安排簽署確認信時間。

居屋村屋未必可借30年 此外，申請人亦會收到銀行發出的供款表，詳細列明每月還款本金、利息及貸款結餘，申請人需於按揭合約指定的日期開始供款。銀行會安排發放現金回贈予申請人（若有）。

年期方面，按金管局規定，經銀行承做按揭年期最長為30年，由於最新放寬公居屋的按揭年期，因此無論私樓、公屋、居屋及綠置居等，理論上按揭年期都可以做到30年。值得注意的是，部分居屋、白居二、村屋及唐樓等，或因物業質素較參差、樓齡較高等，銀行未必願意批出30年期，或會短一點。