購買公居屋及舊樓注意事項

未補價二手居屋、綠置居及租置計劃單位，目前按揭還款期與私樓無異，已延長至最長30年，按揭擔保期由過去的25年（租置計劃）或30年，延長至50年，換言之，大批樓齡較大的居屋單位亦可受惠，令白居二及綠表買家的選擇大增。

綠表買家的居屋按揭成數高達樓價95%；白表買家的居屋按揭成數高達樓價90%；購買公屋按揭貸款額可達95%，甚至100%。

至於舊樓或唐樓，普遍來說，按揭成數與一般物業無異，非按保按揭成數為七成。若想借九成按揭，申請人必須符合首置條件，並且須有固定收入。

另外，因為舊樓及唐樓質素會影響按揭成數，若樓齡50年以下及有保養維修等，銀行及按揭保險公司批出高成數按揭的機會較高。反之，若質素欠佳、樓齡多過50年、有僭建等，都有機會被扣減按揭成數。

樓齡過高僭建等或拒批 如果申請七成或以下按揭，多數銀行以「75減樓齡」去釐定最高按揭年期，如樓齡逾45年，就未能申請最長30年還款期。例如舊樓樓齡為50年，最長按揭年期為「75-50」年，即25年。不過，也有個別銀行可以「80減樓齡」去釐定最高按揭年期。

值得留意的是，就算準業主入息沒有問題，按揭仍有機會因為樓齡過高、劏房僭建、違例結構性改動及更改地契用途而被拒批，因此，最好是買入前仔細檢查。上述資訊僅供參考，以有關機構公布作準，請向相關人士查詢。