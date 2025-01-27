房企今年到期債務料破五千億

今年房企債務到期規模料突破5,000億元（人民幣‧下同）之際，房地產研究機構克而瑞提醒，去年12月遭內地法院強制執行拍賣的房屋（香港稱銀主盤）成交量高達6,040套，為去年單月第二高，按月急增25%，成交金額升穿80億元，全年累計交投量亦升1.2%至6.33萬套，料今年銀主拍賣盤貨源將迎來階段性觸頂。

去年發債不足難填氹 實際上，新年開局仍不足一個月，惟多家房企明顯急切交代債務重組的新進展，似乎難掩內房企業已屆償債大年的緊張情緒。克而瑞此前曾經統計，2025年內房企債務到期規模預料達5,257億元，其中第三季到期規模約1,574億元，全年累計甚至要高於2024年的4,828億元。

若參考去年的發債規模，不難發現房企僅錄2,158億元，明顯無法透過「借新還舊」抵銷到期債，2025年房企債務承壓更大的情況下，可想像更多房企選擇債務展期等方案，以免遭受清盤呈請的更大打擊。

銀主拍賣盤量或觸頂 樓市低迷，不但發展商資金融資倍感艱難，法拍房數量亦見持續升溫。克而瑞另有統計顯示，去年全年累計法拍房掛拍量高達42.7萬套，按年升1.3%，即使12月新增掛拍3.6萬套，按月減少9%。該機構預期，在今年交易量方面，若年內房地產市場可如期築底，並助力經濟進入發展新周期，隨着相關債務糾紛減少，年內法拍房掛拍量規模也將觸頂。

中指研究院報告亦有發表法拍房報告，留意到去年全年法拍住宅房源交易的成交量為11.7萬套，按年升5.7%，但涉及成交金額約1,636.4億元，按年減少1.9%，成交均價亦降1.1%至每方米9,127元。當中，低端城市的法拍住宅市場面臨較大壓力，除成交均價低之外，清倉率亦低，市場活躍度不足，部分城市如台州、中山表現較好，但整體去庫存壓力較大。