恒大清盤令一年 還債乏進展

CEG清盤料擺脫許家印陰霾 即使恒大清盤人不斷推進資產保存及債務返還等工作，但下月恒大在港進行的聆訊，仍集中在釐定持有人是否合資格，成為恒大清盤中可能成立的任何審查委員會之委員，以及清盤人向債權人索取資訊的方式等事項。至於將獲提名為審查委員會委員的名單、是否有人獲接納為恒大債權人，還未有釐定的具體日程對外公布，意味漫長的還債之路遠未見終點。

不過，手持恒大物業逾49%股權的CEG Holdings，半個月前已遭法院下令清盤，由安邁顧問有限公司的Edward Simon Middleton及黃詠詩繼續擔任CEG Holdings的共同及各別臨時清盤人，即仍由恒大的清盤人接手。外界分析指，此舉將有利清盤人保存恒大子企的關鍵資產以便進行變現之餘，對擺脫CEG Holdings最終控制人許家印的陰霾，更是踏出重要的一步。

子企債權一元開拍遭撤回 境內方面，恒大附屬留下的爛帳似乎更難清算。繼多名投資者據報在深圳發起大規模抗議之後，上月恒大旗下子企曾經有多筆債權於境內上架拍賣，起拍價均為一元（人民幣‧下同），即使聖誕節當日的拍賣活動中途突然結束，涉及恒大的另外3筆債權也要撤回，撤回的原因是「資訊有誤」。但是這數項價值合共約1.2億元的債權掛拍價，不惜低至一元拍賣，正反映債主迫於無奈而出此下策，對於長期的債務索償，甚至負債方破產的風險，明顯避之則吉。

姑勿論拍賣圍觀者眾、落場出價者更勇的熱烈反應，內地法律界人士提醒，債權本身是否成立，即競投後行使債權會否受法律保障才是重點。

截至今年上周四為止，內媒引用數據顯示，境內旗艦恒大地產現存580條被強制執行相關訊息，涉資逾596億元。此外，恒大地產以至許家印目前還存在多條限制消費令、失信被執行人（即俗稱「老賴」）及無財產可供執行的終本案件資訊。

中國恒大2025年最新進展