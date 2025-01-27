保租房供過於求 推冧租金

儘管房地產諮詢公司戴德梁行大致預期去年一系列促進內地需求政策，為2025年內地房地產市場奠定穩定基礎，顧問公司萊坊也預測今年一線城市內地樓價將持平至升5%，但內地住宅租賃市場卻可能面臨大洗牌。

上月的住房城鄉建設工作會議揚言，要增加保障性住房的供給，如保障性租賃住房和公租房，計劃2025年建設172萬套保障性住房。以深圳為例，公租房類似香港的公屋，而保租房主要面向符合條件的新市民、年輕人、各類人才等群體供應，保租房又分為政府組織配租及社會主體出租兩類。

研究機構睿和智庫的統計顯示，住房租賃市場整體規模持續增加，截至2024年11月底，新開業長租公寓項目達702個，其中602個披露開業房間數目，新開業規模達35.1萬間。規模上，雖然連年上漲，但按年增速已從2023年的103%，減慢到2024年首11個月的35%，放緩趨勢顯易而見。保租房更是市場供應的主力，新開業規模之中，約22.9萬間房源已納保，佔比超過65%。

50城上年跌租逾3% 供給量持續拉高的同時，租樓需求卻出現放緩，令部分城市租金價格、出租率持續下行。中指研究院的數據監測顯示，去年全年累計，內地50個重點城市的住宅平均租金按年下跌3.25%，一線及二線代表城市分別下跌2.82%、3.56%。單計12月，50個城市住宅平均月租為每方米35.4元，按月仍跌0.55%，按年更下滑逾3%。

中指院分析指，保租房批量入市，帶動市場供應量明顯加大，加上保租房定價限制，市場競爭加劇，推跌重點城市住宅平均租金。租金下滑是當前住房租賃企業面臨的主要挑戰之一，據其租客調查數據，租戶更換租賃住房的首要原因是「市場租金下跌，租更便宜的房子」。租金下降導致原有的租客擁有更多選擇機會及議價空間，增加了續租的難度，帶來留客難的問題。

長租公寓市場勢受壓 睿和智庫亦認為，供應增加、需求疲軟的市況，可能導致租金和出租率進一步下降。配售型保障房正加速落地，為一部分低收入家庭提供了置業機會，可能會分流部分租住需求，對長租公寓市場構成進一步的壓力。