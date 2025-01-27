產經

內房提速轉向現樓銷售

中國預售樓花制度即將面臨歷史性改革。 中國預售樓花制度即將面臨歷史性改革。
中國預售樓花制度即將面臨歷史性改革。
去年逾30省市試行 防樓花爛尾風險
今年開局首月，滬市等地賣樓淡季不淡，非無迹可尋，由中國住建部上月召開會議，定調以持續用力推動房地產市場止跌回穩，為5大重點任務之首，業內人士已普遍估計，若收儲存量房等政策加快落實，今年商品房銷售面積或將止跌。惟會議一句提及有序推行現樓銷售，更備受各界關注，意味早年因爛尾樓而一度遭圍攻的預售樓花制，即將面臨歷史性改革。
繼去年7月中央提出改革房地產開發融資方式和商品房預售制度之後，時隔5個月住建部在工作會議上，首次表述大力推動商品房銷售制度改革，加上官媒在去年12月初提前放風，以「所見即所得現房銷售時代加速到來」為題，指出2024年以來至少30個省市已發布推進現樓銷售試點等文件，連北京、深圳等一線城市在土地競拍時，亦開始出現部分地塊附加現樓銷售等條件，反映出現樓銷售試點進度正在加速。
上海易居房地產研究院認為，此次住建部對銷售制度的表述比較新，也意味着預售制在2025年會有較大的調整，調整方向料涉及現樓銷售，以及預售資金監管。該研究院副院長嚴躍進向內媒坦言，供需平衡及預售制改革將成關鍵。
現樓銷售面積佔比大增
此前他已指出，自1994年11月《城市房地產管理法》頒布以來，樓花銷售模式已實行30多年，該制在減輕房企資金壓力、促進房屋市場活躍等方面發揮了積極的作用。不過，近年各地方政府從防範爛尾樓風險、防範房企金融風險蔓延等角度出發，對現樓銷售發展新模式開始進行積極探索。
另一房地產研究機構克而瑞研究中心亦留意到，現樓銷售面積佔比不斷提升。2024年首11個月累計，商品住宅現樓銷售面積達1.91億方米，而同期商品住宅銷售面積為7.22億方米，現樓銷售面積佔比上升至26.47%，較2023年全年高出7.73個百分點，較2020年低位更大幅增加16.31個百分點。
料支持融資降開發成本
克而瑞認為，中央推動現樓銷售試點的同時，各地亦會推出一系列支持措施，在供給層面例如給予融資支持，以助降低現樓開發商的資金成本，減輕開發商財務負擔和現金流壓力，藉此提升房企現樓開發積極性；至於簡化審批手續、稅費減免、允許規劃調整等，則可加快現樓項目從拿地到開發建設再到入市的進程，並提升現樓項目在市場的競爭力；需求端則以公積金政策傾斜為主，以此激勵買家選購現樓產品。
明年迎試點項目入市高峰
隨着土拍階段就明確實行現樓銷售的地塊佔比持續增加，克而瑞相信，房地產銷售模式將逐漸完成由預售制，轉向現樓制的過渡，目前絕大多數的現樓銷售試點項目還在建設施工階段，鑑於從拿地到竣工通常需時兩至3年，可預見到2026年左右，將迎來樓房試點項目的集中入市高峰期。屆時，現樓銷售在市場中的佔比料將進一步增加。
中指研究院政策研究總監陳文靜也預期，政策方面或進一步從供地條件、地塊規劃條件、相應資金支持等角度落地配套優化政策，有力有序地推進現樓銷售。而優化預售資金監管，也是大力推動銷售制度改革的重大方向。她補充，因這將保障項目順利交付。
商品房現樓及樓花銷售面積及佔比商品房現樓及樓花銷售面積及佔比
商品房現樓及樓花銷售面積及佔比
內地商品房銷售額及面積內地商品房銷售額及面積
內地商品房銷售額及面積
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