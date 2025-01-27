聯儲本周或凍息 鮑威爾言論左右大市

中港股市即將因應農曆新年假期而收爐之際，美國市場本周卻異常忙碌，市場最關注的自然是美國聯儲局於香港時間周四凌晨的議息結果。雖然近日美國總統特朗普又一次要求聯儲局減息，但幾乎可以肯定當局仍將按兵不動。話雖如此，對投資者而言，議息聲明的措詞及聯儲局主席鮑威爾的言論仍然是足以左右大市的焦點。

PCE物價預期升2.5% 另外，聯儲局最為重視的通脹指標—美國個人消費開支（PCE）物價指數亦會在本周五公布，市場預期去年12月PCE物價指數按年升2.5%，增幅較前一個月多0.1個百分點；撇除食品及能源價格後的核心PCE物價升幅料為2.8%，與前一個月相同。這些新公布的通脹數據及聯儲局的議息會議，將為接下來貨幣政策帶來更多啟示。

企業消息方面，多家超大型科技巨頭亦會在本周公布業績，包括「美股7雄」中的特斯拉（Tesla）、微軟（Microsoft）、Meta、蘋果公司（Apple Inc.）。

事實上，最近幾季Apple的業績都缺乏亮點，甚至被嘲諷其一直「食老本」，旗艦手機iPhone在中國市場的銷售表現亦每況愈下。天風國際證券分析師郭明錤指出，今年推出的iPhone 17系列預計將沒有太多變化，包括外界傳聞稱其前置鏡頭模組的「動態島」將會縮小一事，也只是錯誤傳言。

DeepSeek低成本AI矚目 人工智能（AI）主題繼續是科網股的業績焦點之一，特別是各大企業對AI的應用以及技術發展。不得不提的是，最近中國一款生成式AI亦備受關注。

總部位於杭州的量化基金以及AI公司幻方旗下的DeepSeek（深度求索），早前發布全新AI模型DeepSeek-V3首個版本，賣點是使用較弱的圖形處理器（GPU）依然能夠與一線AI模型媲美。DeepSeek在美國地區App Store免費應用程式排名中登上第六位，反映出其已受到市場的廣泛認可。

本周環球財金焦點