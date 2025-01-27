紅杉擬89億購Marshall母企股權

歐洲著名音響及樂器品牌Marshall，其母公司馬歇爾集團獲紅杉中國以11億歐元（約89.91億港元）的估值收購多數股權。根據協議條款，馬歇爾家族將保留公司超過20%的股份。這是紅杉中國在歐洲的最大一筆投資，仍需獲得監管部門的批准。

本次主要出售股東包括多家私募基金和投資公司，例如Altor、Time for Growth和Zenith VC，以及瑞典電訊集團Telia Company。

冀發掘新發展潛力 紅杉中國表示，將與馬歇爾家族及管理團隊緊密合作，協助這個創立於1962年的品牌實現永續發展及持續提升獲利水平。紅杉中國歐洲董事總經理Taro Niggemann表示，公司將基於已有的線上管道和供應鏈優化方面的專業知識和深厚資源，全力支持該品牌挖掘新的發展潛力，助其產品帶給全球更多客戶。

紅杉中國去年在倫敦設立辦事處，以發掘歐洲的投資機會。該辦事處是該基金繼新加坡之後的第二個海外辦事處，重點關注歐洲地區的消費、能源和醫療保健行業。於2021年，紅杉曾投資歐洲知名品牌AMI Paris等公司，是次股權收購凸顯其在歐洲持續開疆拓土的意向。