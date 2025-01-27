深圳去年GDP增5.8%勝京滬 跑贏全國

深圳按照慣例比香港搶先揭曉去年經濟成績表，雖然該市本地生產總值（GDP）按年增速放緩至5.8%，但仍跑贏內地整體「保五」增長勢頭，更勝同為一線城市上海、北京的5%及5.2%，且投資、消費及外貿引擎全速開動，深圳全年GDP規模達3.68萬億元（人民幣‧下同）。

重奪外貿第一城 除了連續3年穩坐工業第一城的寶座，深圳時隔9年重返外貿第一城之位，2024年深圳進出口總值4.5萬億元，首次突破4萬億元大關，按年升16.4%。即使去年深圳面對外部壓力加大，但區內電子產品及其零件進出口大漲16.1%，對整體外貿增長的貢獻達51.9%。同時，電動車出口數量及價值各飆59.7%及52.8%。

消費貢獻同樣功不可沒，深圳社會消費品零售總值連續兩年破萬億元，去年錄逾1.06萬億元，惟增速減慢至1.1%，商品零售及餐飲收入分別增1%及1.5%；全年固定資產投資增2.4%，其中，工業投資增勢強勁，急彈20.1%。全年規模以上工業增加值亦升9.7%，比首11個月加快0.4個百分點。

整體國企利潤漲 隨着地區經濟穩增長，深圳國企去年底止總資產亦較年初升1.6%至約5.1萬億元。至於整體內地國企的盈利及收入亦有進帳，財政部公布，去年國企營業總收入84.72萬億元，利潤總額4.35萬億元，按年各增1.3%及0.4%。據人社部公布，國務院任命宋其超為財政部副部長。

另外，為維護新春節日流動性充裕，人民銀行昨開展1,510億元的14天期逆回購操作，全數實現淨投放。