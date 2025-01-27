恒指利淡消退 料守兩萬關收爐
農曆龍年來到尾聲，港股本周只餘下一天半市，今日更是內地A股的最後一個交易日，之後便放農曆新年長假期，由於沒有特別利淡消息，加上過去周五港股美國預託證券普遍上升，以及俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周末期間做好，都令恒生指數守在20,000點以上收爐的機會率大增。惟分析員提醒，由於成交額或因缺乏北水而大減，除非投資特別看好，否則不需急於農曆新年前入貨。
內地12招改革指數ETF
凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，港股是「T+2」結算，股民想套現過年，理應在上周沽貨，且近期內地經濟數據尚可，相信恒指可「守住兩萬點安心放假」。就算本周美國議息，惟任何貨幣政策、通脹前瞻等對港股的影響，都會留待下周蛇年港股啟市才會反映。
不過，為推動中長期資金入市，中國證監會火速印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，方案共涉12項措施，當中提及加快優化指數化投資發展生態，建立股票交易型開放式指數基金（ETF）快速註冊機制，原則上自受理之日起5個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ETF管理費率和託管費率。
同時，當局將擴大指數產品制度型開放，完善ETF互聯互通機制，穩步拓展ETF納入滬深港通的投資範圍，並審慎推進ETF互掛合作和境內指數境外授權用於開發指數產品及衍生品，吸引外資通過指數化投資參與A股市場。
怡斯萊研明年歐上市
另有消息指，由中華煤氣(00003)孵化兼作為戰略股東、從事生物質精煉業務的港產「獨角獸」企業怡斯萊（EcoCeres），正探索首次公開招股（IPO）的可能性，計劃最快明年在歐洲上市，擬集資5億至10億美元（約39億至78億港元）。
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