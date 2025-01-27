恒指利淡消退 料守兩萬關收爐

農曆龍年來到尾聲，港股本周只餘下一天半市，今日更是內地A股的最後一個交易日，之後便放農曆新年長假期，由於沒有特別利淡消息，加上過去周五港股美國預託證券普遍上升，以及俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周末期間做好，都令恒生指數守在20,000點以上收爐的機會率大增。惟分析員提醒，由於成交額或因缺乏北水而大減，除非投資特別看好，否則不需急於農曆新年前入貨。