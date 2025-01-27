不同年齡「財」俊部署各異

沈振盈

常言道「強積金不應着眼短線回報」，究竟打工仔應該如何配置強積金，又應該如何看待強積金，今次本報就找來財金界不同年齡層，看看他們如何管理這筆「退休之財」！

沈大師：All in中港股錢搵錢 正處於半退休狀態、人稱「沈大師」的沈振盈指，「我目前62歲，強積金要65歲先可以提取，所以供款仍繼續滾存」。他透露，他個人的強積金金額由千禧年至今累積逾100萬元，現時將強積金全數投放（All in）至中港股市，原因是中港股市處低位，「升浪正在前來」，所以有充分誘因將資金泊入中港股市基金錢賺錢。

整體而言，他指其強積金由2000年開始至今是「贏錢」，「斬頭斬尾算是摸到和避到大浪」，雖然未算是最低位入市，惟每次都能捉緊股市升浪、避過跌市，以宏觀環境和形勢調整強積金倉位。

其中，他回顧在2007年一度將資金轉泊保守基金，繼而在金融海嘯過後作進取策略。至於早年大師揚言要在港股市場「一股不留」，他指當時（即2017年、2018年）亦將資金全部放入保守基金，及至2022年10月開始將大部分強積金由保守基金轉入中港股市基金，2023年更全數泊入中港股市，至今繼續奉行上述策略。

譚朗蔚：港美歐股各佔20% 富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）稱，他工作了16年，整體強積金回報有20%，今年暫時錄負2%的回報，將強積金分成兩部分，一部分是每月供款，港股、美股、歐股、債券各佔20%，另一部分會因應時勢而調動倉位，如美股轉勢向下會減倉，港股表現低迷會加倉，現時其倉位港股佔20%，餘下的是保守基金。

王逸研：美股持倉高達七成 「00後」王逸研現年24歲，是著名基金經理、易方資本創始人王華的兒子。王逸研踏入了職場兩年，現時任職易方資本助理基金經理，他表示，「由於職業原因，自己視強積金為對沖職業風險的工具」。

他透露，他本人的強積金持倉佔比為美股佔約60至70%，餘下的為歐洲、日股、中港股市等環球股市。其中，美股配置組合主要是與標普500指數有關，主因認為美股制度上仍然吸引資金流入，操作上亦不會頻頻轉換強積金倉位，因強積金採用平均成本法計算，而整體倉位暫時進帳8至12%。

他強調，強積金只是佔每位打工仔資產比重約10%，餘下的90%如何分配及投資同樣重要，尤其現已邁向人工智能（AI）時代，不少白領工種或遭取締，他呼籲大家要有理財意識配置多元化資產，不應將資金側重在單一類別。

譚朗蔚 王逸研