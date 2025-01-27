備戰蛇年積金 財源滾滾

歐股首3周漲4.3%標青 GUM教路吼美港股 眨眼已經來到農曆年廿八，基金研究公司晨星（亞洲）數據顯示，截至今年1月21日強積金整體回報有0.97%，折合每位打工仔人均賺2,706元。其中，歐股和美股升4.34%和2.97%，港股升0.12%。展望蛇年強積金表現，專家認為打工仔可繼續吼美股和港股兩大基金，建議大家不妨趁這幾日外出拜年之餘，也抽出時間檢視自己強積金組合，及早未雨綢繆，令財富增值，達致財源滾滾來之效！

強積金顧問公司GUM常務董事陳銳隆指，高風險投資者在蛇年可留意美股和港股兩大基金，預期美股年內走勢跑得快過港股；低風險投資者則考慮保守基金，料今年回報或會與去年相若，有逾3%；而中度風險投資者可吼俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）。

定期審視服務商表現 他又呼籲，僱主同樣要定期審視強積金服務商表現如何，舉例說譬如去年強積金整體平均回報達8.6%，惟聘用的公司所提供的基金回報卻低過上述水平，便要醒覺和及早防患於未然。

另他提及，現行的「強積金半自由行」計劃只是針對轉移僱員供款部分，僱主供款部分仍未放行，且申請工序較為繁複，亦是政府需要改進的事宜。

要留意，香港大學經管學院早前發表《香港經濟政策綠皮書2025》，當中提及即使強積金可投資於房地產投資信託基金（REITs），但仍未可以投資於通脹對沖工具項目，如黃金和大宗商品、新興市場股票或個別行業基金。

陳銳隆認為，有更多不同類型的基金配置是好事，因為一旦市場重複2022年「股債雙殺」的問題，而強積金又只有保守基金的選項，對打工仔的投資難言有回報。

轉換淨額兩年飆九成 事實上，由於近年環球金融市場出現「一面倒」局面，在美股「升到開巷」之際，港股則走勢「甩轆」甚至全年要錄大跌市收場，因而影響打工仔如何配置強積金投資組合，因為管理得宜回報可以水漲船高，反之或要「倒蝕」本金，情況隨時有天壤之別。

GUM數據也顯示，近年打工仔配置強積金投資組合的情況有所加快，事關過往3年強積金淨轉換額均按年攀升，回顧去年（1月至12月）轉換淨額達494億元，按年增加48%，相比2023年的334億元為高，更較2022年全年的255億元大增逾九成。

去年203億轉入美股 轉移基金類別方面，去年首5大資金淨流入最高的資產類別，分別是美國股票基金、預設投資策略─核心累積基金（DIS）、保守基金、環球債券基金及預設投資策略─65歲後基金，金額分別為203.36億元、84.48億元、71.12億元、47.26億元及36.53億元。

至於資金淨轉出最多的首5大資產類別，依序為香港股票基金、混合資產基金（80至100%股票）、香港股票基金（追蹤指數）、混合資產基金（60至80%股票）和大中華股票基金，其中香港股票基金和混合資產基金（80至100%股票）淨轉出額最高，分別為97.56億及87.98億元。

本港強積金分類平均表現 去年首5位資金淨轉入基金資產類型