宏觀視野：亞洲信貸市場藏機遇

亞洲信貸整體收益率仍處於多年來的高位，在有利的投資市場條件帶動下，預期2025年信貸息差將保持相對穩定。儘管亞洲的息差緊縮，但放眼全球，情況也是大同小異。不過，正面因素是亞洲的整體收益率仍維持在多年來的高位，在有利市況支持下，預期2025年的息差應保持相對穩定。

今年數個關鍵因素可能會使亞洲信貸市場具有吸引力。首先，預計亞太區仍將是環球經濟的增長引擎，這將有利信貸基本面，並有助於減低違約率。相較於新興市場，亞洲擁有龐大的已發展市場，且區內中等收入國家的宏觀經濟環境已有所改善，因此可提供更多優質投資機會。亞洲企業資產負債表中相對較低的槓桿率及其保守的增長目標，亦進一步鞏固信貸基本面。

看好澳洲日本金融業 其次，在淨供應呈負數及強勁的亞太區需求下，技術面保持強勁。美元強勢的預期，以及投資者在美元計資產類別中尋求具吸引力的收益率，可能進一步刺激對亞洲信貸需求。由於預期今年亞洲信貸收益率會在較長時間內持續高企，因此息差仍會是投資市場的焦點。由於息差收窄，投資者應審慎選擇信貸產品，考慮擁有穩健基本面及業務模式適應力強的信貸發行商。

整體而言，以持有吸引而高質量的息差作為投資組合的基石，同時在高收益領域尋找有趣的投資機遇。偏好包括澳洲及日本投資級別的金融業，以及高收益的印度可再生能源信貸。考慮到日益增加的企業管治風險，審慎的持倉規模及選擇性地參與新信貸發行也至關重要。

最後，在利率方面，孳息率曲線較短的信貸市場最有價值。在利率持續波動的情況下，傾向於維持中性持倉至略微超配，同時保持靈活配置。與大多數地區相比，亞洲信貸受惠於較短的存續期，該資產類別從而能夠抵禦利率波動，尤其是考慮到不可預測的特朗普政策所引發的通貨再膨脹憂慮。

今年有許多可能影響信貸市場的事件，包括特朗普政府的各種政策、中國財政刺激計劃，以及進一步緊張的地緣政治局勢。

特朗普再當選對亞洲的主要影響有兩方面：一是關稅及經濟增長；二是美元利率及走勢。考慮到全球貿易摩擦和不確定性可能加劇，以當地為導向的亞洲市場或信貸發行商可能會保持韌性。這包括印度、印尼、澳洲及日本的某些企業。此外，相信金融業將在更有利於經濟增長和通貨再膨脹的美國市場下蓬勃發展。

整體收益率具吸引力 中國信貸方面，考慮到信貸分化日趨明顯，以及今年經濟增長可能放緩，仔細選擇信貸類別將成為關鍵因素。相對於特朗普第一個任期，現時許多中國信貸更具韌性，因此，儘管焦點仍集中於具策略重要性及受地緣政治緊張局勢影響較少的行業，例如某些互聯網平台、科技及消費品，但仍會繼續留意能提供超額回報的投資機遇及市場錯配的情況。

總括而言，投資者有充分理由重新審視亞洲信貸市場，穩定的基本面、有利的技術面，以及具有吸引力的整體收益率，能夠充分地彌補未來潛在的市場波動。對於已有環球信貸配置的投資者而言，亞洲信貸提供潛在具吸引力的多元化優勢，能進一步提升更廣泛投資組合的風險回報潛力。

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