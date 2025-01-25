新盤消息：HENLEY系列累沽千伙 恒地7盤推優惠

同時，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至2月15日，經該行購入上述兩盤的一手單位首5名買家，可獲贈價值約兩萬元的「啟德零售館商店購物禮券」，名額5個，總值約10萬元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，指定期內購入部門旗下的7個樓盤，包括旺角利奧坊‧首隅、利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸、利奧坊‧凱岸、上環CAINE HILL、西半山THE RICHMOND，以及北角維峯‧浚匯的一手單位，可獲贈「新春大利是」優惠，享有金額8,000至28,000元的現金回贈。

同系北區高爾夫‧御苑錄得A8洋房終止交易，原於2021年6月以8,000萬元招標沽出，買家選用成交期長達988天的付款計劃購入物業，並獲許可入住優惠，當時呎價約26,118元。

GRAND SEASONS售兩單位 會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨連沽兩伙，包括1B座28樓A室，實用面積716方呎，三房連工作間間隔，成交價1,121.3萬元，呎價約15,661元。此外，新鴻基地產( 00016 )的天水圍Wetland Seasons Park第1期，於2月1日起招標發售洋房5號，實用面積1,944方呎，連兩個車位。