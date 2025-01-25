瑞銀：港人擬兩年內置業比率升至23％

歐資投行瑞銀上月初訪問約千名市民後發現，港人置業意欲有所改善，表示或於未來一至兩年置業的受訪者比率按年升5個百分點至23%，對樓價長遠看淡程度較前一年降低；比起息口和及政治環境，更多受訪者關注未來的房屋供應情況。該行稱，調查結果反映本港住宅市場基本需求可保持健康，並重申今年香港樓價持平的預測。

調查顯示，跟內地買家不同，港人置業更喜歡面積較大單位和一手樓，對預售樓花的接受程度更高，對交通、附近環境及學校網絡的關注度較低，對地區的偏好分布較平均。

港府下月底會發表財政預算案。考慮到港府持續錄得財政赤字，且市場上有少數發展商可能出現流動性問題，瑞銀預期，港府屆時可能會進一步撤銷資本投資者入境計劃下的住宅投資限制。如果政府全面納入住宅物業，可望刺激內地買家的投資需求，原因是港樓的租金回報率比內地一線城市高一大截。此外，政府早前放寬新資本投資者入境計劃的要求，瑞銀相信3月生效後，合資格的申請將會大升，支持豪宅市場。

傳大銀行恢復轉按現金回贈 另邊廂，市傳有大型銀行恢復「現契樓」以及轉按的按揭現金回贈，回贈率最高0.28%，新做按揭的回贈率將由最高0.2%增加至0.33%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，踏入新一年，各銀行已開始爭取上半年的按揭業務，推出不同類型的按揭計劃及優惠吸客，相信上半年銀行對按揭業務取態將保持積極。

然而，現時新做按息仍未回落至加息周期前的低水平，樓價由2021年歷史高位回落逾兩成半，幾年前大部分買家透過高成數按揭上會，現時想轉按大機會面對估價不足問題，加上銀行轉按現金回贈仍然偏低，未引發到業主的轉按意欲，轉按誘因未有大增的情況下，主要由小量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐。