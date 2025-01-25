大圍地收6標 料流標機會細

今年首幅截標住宅地反應不俗，沙田大圍美田路地皮昨收到6份標書，本地及中資財團均有入標，市場相信流標風險不會太大。

該地皮佔地約3.88萬方呎，鄰近居屋美松苑及美城苑，可建總樓面約19.38萬方呎。市場估值約5.2億至8億元，每方呎樓面地價約2,700至4,130元。

中原測量師行執行董事張競達稱，截標反應符合預期，步入減息周期，發展商投地信心有所增加，惟相信短期內出價仍審慎。今次截標地皮周邊發展成熟，惟位置距離港鐵大圍站較遠，預計將來提供中小型單位為主。

東涌西住宅地申建1783伙 另一方面，因應港鐵東涌綫延線預計於2029年落成通車，有財團就東涌西一幅住宅地，申請放寬興建密度作分層住宅發展，提供1,783伙。地皮位於滿東邨以西，涉及東涌丈量約份第1約多個地段及毗連政府土地，佔地約36.39萬方呎，現劃為住宅（丙類）2地帶，申請人提出改劃為住宅（乙類）用途，地積比率由一倍提高至2.32倍。

項目計劃在一至3層平台上興建9幢6至22層高分層住宅，住宅樓面約76.42萬方呎，平均每伙面積約428方呎。另設約7.85萬方呎非住宅面積。