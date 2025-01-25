去年2.43萬伙私宅落成增74% 創20載高

私人住宅落成量統計

私人住宅落成量於去年底大爆發，帶動全年超額完成。房屋局截至去年12月底最新數據顯示，去年合共有約2.43萬伙私宅落成，按年急增約74.8%，創20年新高。

據該局資料，上季私宅落成量約1.33萬伙，按季急增約9,500伙，升幅約2.5倍。推動全年落成數字，較去年初預測的22,267伙，超標約9%。

現樓貨尾2.7萬戶破頂 去年施工量最終錄約1.99萬伙，較2023年增加約2,900伙，升幅約17.1%。不過，按季統計，上季相關伙數按季再減約53.8%，跌至約1,800伙。

至於整體一手私宅供應方面，房屋局發言人指出，截至2024年12月底，未來3至4年潛在供應量約10.7萬伙，較對上一季再減少1,000伙，連續3季下跌，為5個季度低位。

值得留意的是，由於去年落成量大增，故此推動一手現樓貨尾單位有顯著增長，截至上季錄約2.7萬伙，按季增加約6,000伙或約28.6%，創2004年有紀錄以來新高。此消彼長下，期內待售樓花伙數按季減少約11.7%，報約6.8萬伙，為5個季度最少。

熟地單位季多兩千個 餘下約1.2萬伙為已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，按季增加2,000伙。房屋局發言人指出，上述整體潛在供應單位當中，估計有約9.3萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量約87%，比率與上一季相同。

預計未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約2,100個單位。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私人住宅預計供應量，將維持在較高水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，去年第四季熟地供應按季雖回升，但仍創自2014年第二季後的10年半次低，相信與本財年賣地大減有關。同時，已落成未售單位量創新高，正因現樓貨尾供應多，可見短期供應相當充裕，相信發展商會積極「去庫存」。