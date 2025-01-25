樓價年挫逾7% 連跌3載

港島細單位冧12%最慘 整體租金升3.8%跑贏 去年本港樓市全面撤辣及銀行多次減息，仍難阻樓價跌勢。政府最新公布數字顯示，截至2024年12月，私人住宅售價指數報289.1點，全年累跌約7.13%，已連挫3年，跌幅較2023年的約6.99%，還高出約0.14個百分點；同時，私宅租金指數去年累漲約3.87%，跑贏樓價。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私宅售價指數按月回落約0.65%，終止兩個月連升局面，仍處逾8年低位；該指數已連跌3年，累積跌幅約26.61%。去年售價指數只有3至4月，以及10至11月錄得上升，其餘8個月均下跌。

去年12月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位回落幅度較大，該指數報290.4點，全年累跌約7.1%。實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報266.3點，全年累挫約5.06%。

2024年整體樓價指數再次回落，其中以港島區細單位成交價跌幅最顯著。上月該區實用面積約431方呎以下細戶平均呎價報約12,204元，按月回升約2.97%，但全年仍大幅下挫約12.22%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約524萬元，對比2023年同期下跌約73萬元。

全年樓價跌幅次高為港島區實用面積約753至1,075方呎中型單位，上月平均呎價報約15,000元，按年累挫約11.58%。

此外，私人住宅租金重拾升軌，上月私宅租金指數報193.2點，按月回升約0.36%，終止兩個月連跌，並連漲兩年，惟去年升幅較2023年收窄約2.11個百分點。

代理估今年樓價彈5% 市場人士普遍睇好今年樓市走勢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮估計，2025年上半年仍將反覆波動，下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境及高才通，以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升約5%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預料，樓價在今年上半年見底，短期內在谷底反覆徘徊，但息口及貨尾量逐漸回落，預測樓價下半年將明顯回升，全年持平至上升約5%。

另外，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報138.53點，按周再跌約0.08%，連挫兩周，累跌約0.52%，2025年暫已下挫約0.65%。

鰂魚涌住宅傳貶39% 事實上，市區細單位做價跌幅顯著，市場消息透露，鰂魚涌福昌樓一個高層單位，實用面積約300方呎，市傳以228萬元沽出，呎價約7,600元，逾6年帳面貶值逾39%。

西南九龍匯璽項目更連環出現4宗損手個案，其中3宗為面積少於400方呎單位。消息稱，屋苑2B座高層G室開放式單位，實用面積約272方呎，成交價510萬元，呎價約18,750元，做價逾5年帳面蒸發約17.7%。

九龍迷你戶亦錄蝕讓。紅磡啟岸中層一房戶，實用面積約268方呎，市傳以433萬元易手，呎價約16,157元，近6年帳面跌價近26%。

港島藍籌盤兩房戶跌穿2014年價位。中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島27座中層A室，實用面積約519方呎，成交價約620萬元，呎價約11,946元，原業主持貨逾10年帳蝕25萬元。

私宅售價及租金指數走勢