華黃金消費減9% 去年總量985噸

中國黃金協會統計顯示，去年黃金消費總量985.31噸，按年轉跌9.58%，但當中的金條及金幣達373.13噸，按年升幅擴大至24.54%；供應方面，原料產金377.24噸，按年增2.08噸或0.56%，比2023年及2022年升幅進一步放緩。券商中金公司預期，今年金價將升至每安士3,000美元。

計及去年進口的156.86噸原料產金，內地總計黃金產量534.1噸，按年多2.85%，仍比2023年的4.31%升幅放緩。在內地原料產金之中，黃金礦產金完成約298.4噸，有色副產金完成約78.8噸，均比2023年的297.25噸及77.89噸有所提升。

中國黃金協會表示，面對去年黃金價格的波動，內地黃金市場呈現快速發展勢頭，黃金市場成交量及成交額雙雙大幅增長。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量按年增長49.9%，成交額更狂飆86.65%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量及成交額也各漲46.71%及75.81%。

黃金儲備破頂 居全球第6 此外，中國人民銀行去年累計增持黃金44.17噸，截至年底的黃金儲備為2,279.57噸，位居全球第6位，黃金儲備量再創新高。中金指，美國新任總統特朗普的政策主張高通脹，在美國鼓勵重塑國內供應鏈的政策立場下，即使聯儲局轉趨鷹派，也不太可能大幅提高政策利率。在此背景下，該行料歐洲和美國的黃金交易所買賣基金的黃金購買量可能會成為黃金價格的重要增長動力。

金價昨逼近歷史最高位，現貨金每安士曾報2,784.59美元，邁向去年10月創下的歷史高位2,790.2美元。