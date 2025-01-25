油企估美原油增產不及拜登年代

市場憧憬特朗普今次上任會催谷石油產能之際，挪威能源諮詢公司Rystad Energy和美國能源顧問公司Wood Mackenzie卻齊潑冷水，預期在「特朗普2.0」時代，美國日均原油總產量將增加不到130萬桶，遠低於拜登任內的每日190萬桶，也遠低於早年的頁岩油繁榮時期。

他們指，石油行業歸根究柢受油價限制，乃是特朗普開啟「美國能源霸主」時代的重要障礙。摩根大通早前估計，紐約期油今年底前會下試每桶64美元，頁岩油氣開採2026年會「蟻躝咁慢」。堪薩斯城聯儲銀行估計，要美國產油量再大增，油價起碼要每桶84美元。

一些頁岩油氣開發商則關注美國產油大州已無多少好的項目，油服公司ProPetro的財務總監David Schorlember估計相關開採活動不會有明顯改變。

至於美國總統特朗普表示，將要求沙特阿拉伯及石油輸出國組織（OPEC）降低油價。國際油價昨日反覆，紐約期油和布蘭特期油分別低見74美元及77.6美元，跌0.83%及0.33%，其後有所回升。

沙特對美投資擬增4.6萬億 另沙特阿拉伯國營媒體報道，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼告訴特朗普，沙特希望擴大與美國的投資和貿易關係，在未來4年內至少增加6,000億美元（約4.68萬億港元），若時機成熟，金額甚至可以更多。

據悉，穆罕默德‧薩勒曼日前與特朗普通話，並表示祝賀，冀把握特朗普新政府預期改革創造的合作和投資機會，從而實現沙特「前所未有的經濟繁榮」。美國國務院也發公告稱，國務卿魯比奧亦與穆罕默德‧薩勒曼通話，討論中東局勢，惟未有交代該6,000億美元投資在哪些板塊或行業。