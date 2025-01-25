OpenAI代理式AI 助用戶執行任務

掀起全球人工智能（AI）投資熱潮的OpenAI又有新搞作，推出名為Operator的代理「智能體」，也就是英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳月初「大吹特吹」的代理式AI之實例。OpenAI把它描述為可以上網為用戶執行任務的智能體，「你給它一個任務，它就會執行」。

演示中，用戶只需要輸入需求，Operator就可以完成餐廳訂位、購買日常用品、預訂比賽門票等任務。用戶亦可以實時查看進度，並隨時介入，遇到付款訊息、家庭住址等隱私訊息，Operator還懂得交回用戶處理。

OpenAI行政總裁奧特曼表示，Operator目前只是「研究預覽版」，並不完美，但象徵OpenAI進入第三級，未來幾個月會陸續推出更多智能體。再高一級是「創新者」（事實上已有美國初創企業打算今年測試AI開發出來的藥物），再上一級就「組織者」，即AI可以完成一個組織完成的工作。

巧合的是，Operator發布前一天，早前被美國踢入「實體清單」制裁的內地大模型公司智譜AI搶先公布最新的「智能體」——GLM-PC v1.1。

內媒報道，它號稱能根據用戶的任務需求，制訂詳細的任務規劃方案，完事後會啟動代碼生成模塊，執行邏輯循環，逐步推進任務完成，不用人工干預，而且在執行過程中懂得因應新的環境訊息「實時調整、反思修正和自我糾錯」，持續優化解決方案。

德儀盈利指引差 股價挫 孕育出台積電和中芯創始人的昔日半導體龍頭德州儀器的業績，則反映半導體的牛氣僅集中於AI。產品應用廣泛的德儀，指引本季收入37.4億至40.6億美元，以中間值計按年僅升6.51%。雖然生意額總算扭轉此前9季的倒退，但由於每股盈利倒退11.66至21.66%，連上限都差過市場預期，股價周五早段挫6.78%。