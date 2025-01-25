歐洲PMI意外創5個月最強

新冠疫情以來，歐洲經濟表現一直弱於美國，亦導致歐美貨幣政策步伐不一。在當前減息周期中，歐洲央行減息步伐明顯較為激進，原因正是經濟表現仍然疲弱。話雖如此，最新公布的歐元區綜合採購經理指數（PMI）卻顯示今年開局良好，綜合PMI初值於1月報50.2，意外地創下5個月新高，主要由於製造業表現略好過預期。

事實上，歐元區製造業PMI自2022年6月以來已一直處於50以下的萎縮區間，即過去兩年半當地製造業的商業活動一直在倒退。今年1月歐元區製造業PMI初值回升至46.1，雖然仍然是在萎縮之中，但只看數值已創下8個月新高。漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia指出，製造業的衰退速度略有放緩之際，企業對未來前景更加樂觀，預計一年後的產量將會提高。

德服務業續擴張 法遜預期 至於歐元區服務業PMI初值報51.4，僅略低於市場預期的51.5。Rubia提到，服務業的就業增長意外地比去年12月更加強勁，先前4個月處於倒退的新業務也重新恢復增長。

就地區而言，歐洲工業龍頭德國1月的製造業PMI報44.1，與歐元區製造業PMI一樣創下8個月新高；服務業PMI則報52.5，創下半年新高；綜合PMI則重回擴張區間，報50.1。另外，法國1月服務業PMI報48.9，遜預期；製造業PMI則好過預期，報45.3。

綜觀歐元區的經濟狀況，不難看出製造業仍處於深度萎縮，惟同時乍見曙光。這樣的經濟表現不太可能改變歐洲央行的貨幣政策計劃，因此外界仍預期下周將會繼續減息。

而脫離了歐盟的英國1月綜合PMI報50.9；其中服務業PMI報51.2，製造業PMI報48.2，這3項數據均屬於3個月高。標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris Williamson警告，企業削減就業、銷售下降以及對業務前景的擔憂日益加劇。同時，通脹壓力重新抬頭，表明英倫銀行面臨着風險不斷升溫的滯脹環境難題。