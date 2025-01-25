日加息0.25厘 勢未完

每百Yen曾升穿5港元 股市倒跌 日本央行周五一如預期加息0.25厘，將指標利率由0.25厘上調至0.5厘，論加息幅度創2007年2月以來最勁，論利率水平則是2008年10月以來最高。該行明言，日本實質利率仍低企，若經濟和物價走勢符合預期，可繼續加息，意味美日息差或將收窄，刺激日圓兌每美元昨逼近年內新高，觸及154.85，每百日圓兌港元高見5.02；日經平均指數先升後跌，4萬點關又得而復失，低收26點或0.07%，報39,931點，惟全周仍累升1,480點或3.85%。

日央行今次是以8比1的投票結果，大比數通過加息，唯一反對的委員是中村豐明。議息聲明提及，當地經濟部分環節雖然略現疲態，但整體上仍處於溫和復甦態勢。隨着企業利潤持續改善，勞動力短缺情況加劇，今年「春鬥」（春季勞資談判）應有不少企業會繼續提高工資，加幅也反映於物價。

之所以「顯鷹姿」，原因是該行對日本通脹達標（2%）信心增強。新出爐的通脹展望顯示，撇除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI），3月底止2024（本）財年中間值預測升至2.7%，2025財年及2026財年的預測亦各升至2.4%及2%。行長植田和男稱，美國新政府的經濟逐漸明朗，金融市場表現冷靜，更稱美國「通脹下降，經濟穩健」；雖沒對關稅政策直接置評，但稱日本幣策達標的機會愈來愈高。

核心CPI創16月高 無獨有偶，總務省昨日公布，日本去年12月核心CPI按年升3%，創16個月最大升幅，符預期，增速較去年11月高0.3個百分點，連續33個月處於2%之上。整體通脹則報3.6%，較11月大升0.7個百分點，見2023年1月以來最高，主因政府逐步取消公共事業費用補貼，加上日圓疲弱推高進口成本，導致食品價格居高不下。

另外，日央行更新3年的經濟增長預測，本財年的中間值下調0.1個百分點至0.5%，之後兩年的預測則維持不變。該行強調，由於現時當地實際利率仍為負數，所以寬鬆的金融環境可繼續支持經濟活動。

製造業PMI續萎縮 不過，企業表現似乎未如人意。au Jibun銀行和標普全球聯合公布的1月製造業採購經理指數（PMI）跌至48.8，較去年12月下跌0.8個百分點，是去年3月以來最低，反映當地製造業持續陷入萎縮；服務業則升1.8個百分點至52.7，是4個月以來最高，可見日圓疲弱之下，當地服務業和製造業繼續表現兩極。標普經濟學家巴提稱，日本私人部門業務活動整體而言連續3個月擴張，但仍以服務業主導，新訂單近乎沒有變化。

談起製造業，一直是日本經濟命脈的汽車產業，近年受內地電動車火速崛起而光輝不再，且龍頭之一的本田和日產更擬合併，最新有傳另一日本汽車巨企三菱汽車正考慮不參加日產與本田汽車擬議的合併大計。

日本央行最新經濟前景預測 每百日圓兌港元走勢