港擴大無紙化上市 獲大部分回應支持

新規則規定，發行人（企業）須向證券持有人提供選項，讓證券持有人可以電子方式向發行人發送指示、以電子方式接收公司行動款項（例如股息）、以電子方式支付向發行人提出的要約的認購款項。除了非標化通訊過渡期為生效日後5年，其餘措施過渡期均為生效日後一年。

自2月10日起，發行人須要確保其組織章程文件允許舉行混合式股東大會，以及提供電子投票，須於7月1日後首次舉行的股東周年大會或之前落實。

新股認購將全面數碼化 另邊廂，證監會就「不再准許混合媒介要約」的建議修訂發表諮詢總結，所有回應者均支持有關建議。因此，證監會將予全面採納，並會在切實可行的範圍內，盡快就有關建議修訂在憲報刊登公告，並提交立法會進行先訂立後審議程序。

一經落實，投資者將只能透過網上渠道，就現已或將在聯交所上市的股本證券或集體投資計劃權益的公開發售作出認購。發行人將發出電子招股章程，而不再提供印刷本申請表格。證監會企業融資部執行董事戴霖表示，上述措施與無紙證券市場制度相輔相成，有助香港進一步邁向無紙化的目標，令所有市場參與者一同受惠。