筆克去年盈利漲56% 續拓東南亞中東市場

展覽生意增 冀添新場地 期內，收入按年升18.75%至63.27億元。其中，內地、香港、澳門及台灣的大中華地區收入按年升0.4%。他指出，在新冠疫情前，香港的展覽生意每年增幅穩定在5%水平，受惠港府於疫後大力推動經濟，特別是提出的「盛事經濟」，帶動旅遊業，對展覽業帶來利好，去年香港展覽生意增幅約兩成。

不過，他提到，展覽行業對場地需求大，惟灣仔會展幾乎超負苛，冀能盡快擴展會展及加建新的展覽場地。

他坦言，美國新政府上場，增加市場的不確定，不少內地品牌已將工廠、國際業務等，遷到中東、東南亞等地區，公司早年已在區內布局，去年業務亦因而有得益，東南亞及中東收入分別按年增加16.1%及2.6%，未來會繼續集中提升抗逆力及實現可持續增長。

另外，公司手頭現金約19.79億元。謝氏指出，一直有物色收購目標，但並非易事，因為公司希望收購項目不單止為公司帶動財務上的增長，也要有助發展新業務、新市場，目前主要留意科技公司。同時，假設「有人出好好價錢」，會考慮出售部分小公司。