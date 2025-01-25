滙豐憂港樓續陷困 地產商專注去槓桿

本港樓價去年延續跌勢，潛在供應仍然高企。滙豐環球研究直言，按揭利率高企和完工量增加等不利因素今年將繼續困擾香港房地產行業，地產商可能會專注去槓桿。

滙豐指，即使港府推出多項人才輸入計劃，本港人口恢復淨增長或增強住宅需求，可是美國和香港進入減息周期後，按息依然高企，並且高於租金回報率。跟瑞銀的調查結果有異，滙豐認為準買家恐仍無足夠誘因入市，並傾向於租樓而非買樓。

另邊廂，新世界周四再澄清，一直積極管理債務，過去大約半年時間已成功為約177.61億元的現有銀行貸款完成再融資，並強調今年會繼續專注地產主業。該股昨升2.7%，收報4.17元。

新世界傳賣K11 Art Mall遇阻 然而，外媒引述消息人士報道，新世界向華潤置地( 01109 )旗下華潤隆地出售旗下尖沙咀K11 Art Mall的談判陷入僵局，事緣新世界希望以90億元出售，華潤隆地卻僅願意出價約60億元。建銀國際認為，新世界已避免信貸緊縮，但流動性困境仍可能削弱其償付能力，目標價降至3.6元。

新世界昨晚刊發公告，確認有潛在買家不時就其資產與公司接洽，包括上述物業，但迄今未就須根據上市規則披露的出售事項訂立任何具約束力協議。