恒隆少賺45% 末息削⅓

財務穩健 續控制借貸成本 市場關注本港個別大型發展商流動性問題會否蔓延至整個行業，他指，無法評論其他公司的情況，惟強調集團財務非常穩固，2023年全年業績開始，已提供以股代息，至年中再疊加股息調整，整體為集團保留更多現金及實力。另外，香港及美國的息口較高，早已加大人民幣借貸，以減輕利息壓力，未來會繼續控制借貸成本，例如計劃提高人民幣計價的貸款比例，惟沒有就此訂下具體的佔比。

行政總裁盧韋柏則大派「定心丸」，集團「乜嘢壓力測試都做過」，所以當市場出現不利消息，集團會審視自身情況，包括槓桿比率、派息能力、業務可持續性等，管理層認為「今日嚟講係安心嘅」。同時坦言，若非集團有勇氣做相關調整，「可能我哋今日都有啲驚」，因已經做好準備，相信現時「應該我哋可以捱得過，或當市場好唔certain（明朗）時候，我哋係覺得自己可以做得到，甚至做得好」。

陳氏指，集團取態仍然保守、審慎，但會繼續留意市場的機會，「市場價錢值得考慮的，該睇的，我哋一定都會睇」，至於出手與否就取決於回報而定。

人流回升 盼租戶銷售止跌 期內，收入112.42億元，按年增長8.97%。整體營業溢利下跌約13%至64.55億元。由於香港及內地兩地的零售及辦公樓租賃市場疲弱，物業租賃收入及營業溢利分別減少6%和9%，各錄95.15億元及67.63億元。

盧韋柏表示，去年香港零售物業租戶銷售額按年跌4%，跌幅較整體市場少，反映其零售組合防守性較強。去年12月恢復深圳居民「一簽多行」後，商場旅客明顯增加，商業核心區人流在第四季回升，但本地居民假期外遊及「北上」，住宅區的商場仍承壓，期望今年租戶銷售額不會表現更差。

內地零售方面，他指，去年第四季內地零售租戶銷售額有明顯好轉，跌幅收窄，次高端商場更錄得升幅，本月的商場表現暫時不錯，但不會因而「沾沾自喜」，因為農曆新年假期於下周將至，尤其是新年假期後的走勢尚要「拭目以待」，目前相信「一定不會似去年咁差」。

恒隆地產2024年業績概覽