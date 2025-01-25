基金估美通脹跌唔落 加劇股債憂慮

美國總統特朗普於上一屆任期內，各項措施對經濟、金融市場都有正面作用。不過，如今特朗普重掌白宮之際，大型基金公司似乎對於前景並不樂觀，基金巨頭領航（Vanguard）指出，限制移民及上調關稅的措施，將令債市投資者調整其對通脹風險的考量，故拖累債券價格。尚渤投資管理則警告，如今美股估值偏高，減稅對股市刺激有限。

領航料核心通脹超過2.5% 領航固定收益主管Sara Devereux指出，新政策為美國通脹帶來不明朗性，或令通脹停止回落及橫行一段時間，預料今年美國核心通脹仍將高於2.5%，顯著超出聯儲局2%的通脹目標，因此今年當局的貨幣政策可能變化不大。同時，其他國家可能就美國加徵關稅作出報復，導致經濟前景不明朗。

尚渤投資管理股票主管兼董事總經理Matt Burdett警告，儘管特朗普上一屆任期時對股市整體影響正面，但目前情況顯然不同，故抱持更謹慎的態度。他指出，相比起8年前，如今美股估值起點不再有利；加上企業稅已經很低，難再有太多政策空間；高利率亦限制政府的財政靈活性。

美製造業勝預期 道指低開 他續解釋，截至去年12月，標指經周期調整的市盈率（CAPE）已達到過去50年來接近最高水平（以百分比分布計，屬第95百分位數之上），近年來優異的回報表現不太可能持續下去，投資者應為此做好準備。另外，雖然人工智能（AI）快速增長為「美股七雄」帶來卓越的表現，但未來盈利增長可能因資本支出的上升而放緩。

大市方面，美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌167點，報44,397點；標指升9點，報6,128點；納指升7點，報20,061點。

美國1月標普製造業採購經理指數（PMI）報50.1，高過預期，創7個月新高，反映出與製造業相關的經濟活動重拾擴張。至於服務業PMI報52.6，低過預期，繼續為經濟貢獻增長動能。另外，去年12月美國成屋銷售以年率計為424萬間，高過預期。

深陷經營危機的飛機製造商波音警告，上季每股虧損料將達到5.46美元，相當於整體虧損約40億美元；同時預期收入只有152億美元，低過市場預期。波音股價周五早段曾升1%。

另一道指成分股美國運通公布，截至去年底止一季撇除利息成本後收入為171.79億美元，按年增長8.73%；純利按年升12.34%至21.39億美元；指引今年全年收入增長介乎8至10%，每股盈利15至15.5美元，即增長最多約10%，並擬提高季度股息17%。