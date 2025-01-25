華府設加密幣小組研建儲備

美國總統特朗普終於簽署行政命令，成立加密貨幣工作小組，負責規劃與制訂新法規，擬定數碼資產的新監管框架，並探討建立加密貨幣儲備的可能。小組成員由網上交易支付平台PayPal的前營運總監薩克斯（David Sacks）率領，其他成員還包括財政部長、司法部長、證交會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）主席等。

根據這份行政命令，上述工作組將在行政令發布後180天內向特朗普交報告，提出監管和立法的相關建議。

此外，上述行政命令的另一關鍵內容是，確保加密貨幣公司的銀行服務不受阻礙，以及明確禁止美國所有機構不得在美國管轄的境內或境外採取任何行動建立、發行或推廣央行數碼貨幣（CBDC），以避免與現有的市場競爭。白宮公告續指，特朗普希望放寬監管，使美國成為數碼金融科技的中心。

趙長鵬：比特幣戰略成定局 與此同時，共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）獲任命為參議院銀行委員會數碼資產附屬委員會主席。她表示，數碼資產是未來，如果美國想要在金融創新方面保持全球領導地位，國會需緊急通過兩黨立法，建立全面的數碼資產法律框架，並通過戰略性比特幣儲備來強化美元。

幣安創始人趙長鵬則在社交媒體貼文，認為魯米斯的任命意味美國建立比特幣戰略儲備的行動已成定局，加密幣將再次高速發展。

根據加密貨幣統計網站CoinMarketCap資料，昨日「一哥」比特幣升逾3%，每枚見105,410美元；以太幣則升逾5%，報3,405美元。