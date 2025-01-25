3中資車企提告歐盟 反擊關稅

外媒報道，歐盟司法法院分為兩級，普通法院的訴訟程序平均持續18個月，且可以上訴。法院文件顯示，3車企有關申訴於周二提交，剛好在提出異議最後期限的前夕。歐盟執委會應該知悉有關申訴，並有逾兩個月時間準備辯護。

歐盟中國商會表示，代表中國電動汽車生產商的行業機構中國機電產品進出口商會，也於周三提出申訴。歐盟中國商會冀歐盟與中國通過談判達成一致共識，以避免加徵關稅。

至於比亞迪搶攻日本市場的步伐未受影響。該企擬今年開始在日本銷售其首款插電式混合動力汽車，目標是在兩年內將公司在日本的產品陣容擴大到7至8款車型，市傳該企在4月起於當地銷售其第4款純電池驅動的電動汽車Sealion 7跨界車，以擴大在日本的產品和經銷商網絡。

商務部等8個部門印發通知，開展汽車流通消費改革試點工作，提到要穩定和擴大汽車消費，政策包括鼓勵地區優化汽車限購、限行，甚至取消限購，以更好地滿足國民買車需求；加快智能網聯汽車技術之突破和產業化發展，壯大智能網聯新能源汽車的消費。

月內792萬人申數碼產品補貼 另外，商務部副部長盛秋平昨指，內地汽車去年以舊換新超過680萬輛，整體消費品以舊換新支持資金高達約1,700億元人民幣，相關產品以舊換新提升全年社會消費品零售總額增速超過一個百分點。

今年截至周四為止，內地共收到今年汽車以舊換新報廢更新補貼申請3.4萬份，84.4萬名消費者已購買12大類家電以舊換新產品103.7萬部。手機等數碼產品購新補貼首次納入資金補貼支持範圍，1月20日實施以來，已有792萬名消費者申請了1,078.6萬部手機等數碼產品的新補貼。