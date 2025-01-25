A股揚 在岸人幣曾創近兩個月高

中國推進保險等中長期資金入市，機構普遍料為A股帶來萬億元（人民幣‧下同）增量資金之際，美國政府對華關稅表態轉向友好，提振人民幣計價的A股及人民幣匯價周五企穩，人民幣在岸價昨午一度升穿7.24兌每美元，高見7.2346的近兩個月高位，下午4時半收仍升462點子至7.2412。

上月全球支付份額3.75% 環球銀行金融電訊協會（SWIFT）統計顯示，上月人民幣在全球支付貨幣排名中保持第4位，份額為3.75%；若與去年11月相比，人民幣整體支付金額於12月仍增3.6%。人民幣離岸價昨同樣高見7.2346，為去年11月29日後高位；至於官方開出的中間價按日略升3點子至7.1705。

不過，中方支持資本市場的效應更快。滬深股市3大指數昨齊收升，滬綜指上揚0.7%，收報3,252點，深成指及深圳創業板指數轉升1.15%及1.36%。全周累計，分別再升0.33%、1.29%及2.64%，連漲兩周。上交所收市後發布今年項目清單，提及續推一系列降費讓利措施，涉約9.65億元。

去年財政缺口10.4萬億 股市反彈終歸看經濟，稅收往往是有用指標。國務院上月罕有關注罰沒收入異常增長，但上月包括它在內的非稅收入仍錄7,642億元，按月狂飆1.64倍，按年增長更提速至93.76%，全年增25.4%至4.47萬億元，有別於稅收的3.4%跌幅，其中增值稅、個人及企業所得稅分別跌3.8%、1.7%及0.5%。一般公共預算及政府基金預算赤字擴大，導致全年財政缺口達10.42萬億元，按年增逾17%。