世貿警告關稅戰恐重演1930年大蕭條

狂人美國總統特朗普突然在關稅問題上看似向中國伸出橄欖枝，但其1.0的對華關稅言論「彈出彈入」，2019年8月更擲下「檄文」，於社交媒體聲言「我們不需要中國，老老實實，沒他們好得多……中國年復年從美國賺和偷大量的錢，必須停止」，所以國際社會不敢掉以輕心，如世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉憂慮互加關稅報復恐重演1930年代大蕭條期間的悲劇。

大蕭條本已重創美國經濟，華府當時以關稅保護國內產業的做法招致他國報復，反而令美國經濟雪上加霜。伊維拉稱，如果大家都以牙還牙，不管稅率是25%抑或50%，全球生產總值（GDP）都會見到當年雙位數的收縮幅度，因此呼籲成員國「一旦你被加徵關稅，你還有別的路」，即通過世貿機制處理糾紛。

WEF：全球GDP或失5% 世界經濟論壇（WEF）則發表題為《駕馭全球金融體系碎片化》的報告，警告地緣經濟（Geoeconomic）「碎片化」的成本最高可達5.7萬億美元（約44.46萬億港元），約相當於全球經濟產值的5%，比新冠疫情的損害多一倍，而供應鏈重塑所衍生的成本，全球通脹率可能超過5%。

以上極端情景是指全球分成兩個壁壘分明的陣營，經濟和金融不越楚河漢界半步，損失最慘重的是原本「中立」、被迫歸邊的經濟體。如果只是過去一段時間以來，一些國家在特定領域限制資本及貿易流通，損失就是全球經濟產值的0.6%、推高全球通脹0.6個百分點。WEF又指，隨着各國更多以金融手段實現地緣政治目標，自2017年以來，不同制裁已累升3.7倍，敦促各國不要再單邊充公主權國家的資產。

星洲5年首次放寬幣策 另邊廂，一向食盡四方飯的城市國家新加坡，其金融管理局（MAS）預料今年經濟增長僅1至3%，比去年的4%低一截，指「全球貿易政策的改變會影響當地製造業和貿易相關的服務業」。由於核心通脹料降溫，該局昨日同時調低匯率區間的斜度，以減慢坡元升值，屬變相放寬貨幣政策，為接近5年來首次。